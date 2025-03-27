Более 1,5 тонн красной икры из Москвы запретили к вывозу из порта Новороссийска

Вывоз икры горбуши из порта Новороссийска в Израиль запретило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора после ветеринарного контроля.

В сопроводительных документах местом происхождения замороженной соленой икры горбуши был указан Камчатский край, но фактическим местом происхождения является Москва. Также у товара отсутствовала пометка об оригинальности.

После проверки ведомство отправило 1,5 тонны икры назад грузоотправителю, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 22 тонн апельсинов с личинками мух запретили ввозить в порту Новороссийска. Во время фитосанитарного контроля инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили карантинный объект — живую личинку средиземноморской плодовой мухи. Наличие насекомого в цитрусовых подтвердили в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».Чтобы предотвратить распространение в РФ карантинных объектов партию зараженных апельсинов запретили ввозить и отправили на фумигацию.

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