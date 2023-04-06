Более 1,5 млн рублей собрали на дом для живущего в сарае пенсионера из Новороссийска

Пенсионер долгое время жил в полуразвалившемся сарае без удобств и отопления возле кладбища в станице Натухаевской.

Мужчина приехал в село много лет назад вместе с родителями. Тогда они смогли купить только дом с земляным полом и времянку. Всю жизнь Александр Курганов проработал газоэлектросварщиком — он получал маленькую зарплату, а из-за сложности работы приобрел много проблем со здоровьем. Его родители и жена умерли, а дом со временем развалился, поэтому 69-летний пенсионер стал жить в пристройке.

Сбор на покупку модульного дома для мужчины объявила 31 марта волонтер Елена Тришина. За несколько дней удалось собрать более 1,6 млн рублей.

«Были работы по сносу дома нашего пенсионера. Он, конечно, очень волновался, но верит, что все будет хорошо. Работы продолжаются. Устанавливают септик», — написала волонтер в соцсети «ВКонтакте».

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