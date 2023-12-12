Более 1,5 млн обращений поступило на прямую линию Владимира Путина

Президент России проведет прямую линию днем 14 декабря. В этом году мероприятие совместят с большой пресс-конференцией.

В эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что на «Прямую линию» президента поступило уже свыше 1,5 млн обращений. Около 950 тыс. вопросов задали по телефону, поступило более 400 тыс. SMS-сообщений, на сайте поступило почти 100 тыс. обращений, в социальных сетях — 70 тыс., еще 30 тыс. вопросов пришло через мобильное приложение «Москва — Путину».

Задать вопрос на прямую линию Владимира Путина может каждый желающий. Обращения собирают по бесплатному номеру: 8 (800) 200-40-40. Также можно послать SMS на номер 0-40-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на прямую линию с президентом пригласят журналистов из федеральных и региональных СМИ, а также сотрудников зарубежных изданий, получивших необходимую аккредитацию.