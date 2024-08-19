Более 1,3 тыс. машин 19 августа стоят в очереди перед Крымским мостом
Общество
19.08.2024 09:29
По данным на 9:00 19 августа, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста ожидают очереди 1 тыс. 320 машин.
Со стороны Тамани в пробке стоят 840 автомобилей. Время ожидания составляет около 3 часов.
В очереди со стороны Керчи стоят 480 автомобилей. Водителям придется потратить около 2 часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
По данным сервиса «Яндекс Карты», со стороны Кубани автомобильная пробка перед мостом растянулась почти на 9 км.
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