Более 1,2 тыс. тонн зараженного молью картофеля запретили ввозить в Новороссийск

В морские порты Новороссийска и Туапсе с начала года из Египта, Турции, Израиля и Пакистана ввезли более 141 тыс. т картофеля.

Во время фитосанитарного контроля инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора в семи партиях импортного картофеля общим весом 1 тыс. 210 т выявили картофельную моль, которая является карантинным насекомым в РФ.

Наличие вредителя подтвердили лабораторные исследования. Все зараженные партии картофеля запретили ввозить в страну.

Картофельная моль сильно вредит клубням при хранении, выедая в них проходы. В итоге кожура над ходами подсыхает и сморщивается. При хранении и транспортировки картофеля моль уничтожает 60-80 % клубней, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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