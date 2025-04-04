Более 1,4 тыс. тонн зараженных цитрусовых запретили ввозить в Новороссийск

В морском порту Новороссийска специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора за март проверили 60 партий цитрусовых, привезенных из Турции, Египта и Израиля. Общий вес товара составил более 1,4 тыс. т.

В них обнаружили средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied). Наличие насекомого подтвердило и заключение Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В России плодовая муха является карантинным объектом. Поэтому ввозить партии зараженных цитрусовых запретили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: в порту Новороссийска запретили ввоз 21,8 тонн гранатов, зараженных мухами. В морпорту Новороссийска во время карантинного фитосанитарного контроля инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора осмотрели партию гранатов, прибывших из Турции. В партии свежих гранатов весом 21,8 т обнаружили карантинный объект — живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

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