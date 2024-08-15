Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 1,2 млрд рублей выделят на берегоукрепление реки Кубань в Армавире

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-2-mlrd-rublej-vydelyat-na-beregoukreplenie-reki-kuban-v-armavire
Более 1,2 млрд рублей выделят на берегоукрепление реки Кубань в Армавире
Фото Natalia_Kollegova, pixabay.com

Работы проведут на левом берегу реки на участке от улицы Дзержинского до пруда № 3.

Согласно данным с портала госзакупок, только на строительно-монтажные работы направят 808,6 млн рублей. Общее финансирование проекта — свыше 1,2 млрд.

Эти средства пойдут в том числе на установку нескольких пусковых комплексов, обустройство дамбы, водозаборных и рыбозащитных сооружений. Также необходимо компенсировать затраты на восстановление молоди русского осетра.

Работы рассчитывают провести в 14 этапов. Их окончание запланировано на 30 ноября 2026 года, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопрос берегоукрепления в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях