Более 1,2 млрд рублей выделят на берегоукрепление реки Кубань в Армавире
Экономика
15.08.2024 21:23
Работы проведут на левом берегу реки на участке от улицы Дзержинского до пруда № 3.
Согласно данным с портала госзакупок, только на строительно-монтажные работы направят 808,6 млн рублей. Общее финансирование проекта — свыше 1,2 млрд.
Эти средства пойдут в том числе на установку нескольких пусковых комплексов, обустройство дамбы, водозаборных и рыбозащитных сооружений. Также необходимо компенсировать затраты на восстановление молоди русского осетра.
Работы рассчитывают провести в 14 этапов. Их окончание запланировано на 30 ноября 2026 года, сообщает «РБК Краснодар».
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