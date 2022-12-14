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Боксеров из России и Беларуси восстановили в рейтингах WBA

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/bokserov-iz-rossii-i-belarusi-vosstanovili-v-rejtingah-wba
Боксеров из России и Беларуси восстановили в рейтингах WBA
Фото unsplash.com

Об этом 13 декабря сообщили на официальном сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Сообщается, что ради спорта и в пользу карьеры спортсмены смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — говорится в заявлении WBA.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее международная ассоциация бокса разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом и гимном своих стран. В организации уверены, что политика не должна влиять на состязания.

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