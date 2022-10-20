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Боксер Муслим Гаджимагомедов готовится к матчевой встрече Россия — Куба

Спорт
20.10.2022 12:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/bokser-muslim-gadzhimagomedov-gotovitsya-k-matchevoj-vstreche-rossiya-kuba
Видео канала «Кубань 24»

Суперсерия пройдет в Санкт-Петербурге 22 октября. Представитель Краснодарского края выйдет на бой с Пиндером Чавеко в статусе капитана нашей команды.

Этот бой в весе до 91 кг пройдет по правилам профессионального бокса. Суперсерия с Кубой — подготовка к официальным стартам. В начале октября международная федерация бокса допустила россиян до соревнований.

«Как раз со следующего года все турниры великие, такие как кубок Странджа в Болгарии, чемпионат Европы — это турниры, которые всегда являлись отборочными, квалификационными. Эти турниры континентальные, являются отбором на Олимпийские игры. Мы работаем и поедем обязательно», — сказала генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В финале уступил кубинцу Хулио Сесару ла Крусу. В любительском боксе Муслим в октябре стал чемпионом России в четвертый раз в карьере.

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