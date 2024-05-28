Бойцы ММА устроили массовую драку на пресс-конференции после турнира в Сочи
Происшествия
28.05.2024 09:50
Драка произошла в Красной Поляне в зале, где в тот момент проходила пресс-конференция после турнира по ММА «Наше Дело 83».
Подрались бойцы Гаджимурад Хирамагомедов и Федор Колтун. При этом, по словам Колтуна, на него напали четыре человека, сообщает «Спорт-Экспресс».
На турнире Колтун победил Никиту Иванова. Во втором раунде последний получил серьезное рассечение и на третий раунд не вышел. Победу техническим нокаутом присудили Колтуну.
Причина драки, произошедшей на пресс-конференции, на данный момент неизвестна.
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