Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бойцы ММА устроили массовую драку на пресс-конференции после турнира в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bojtsy-mma-ustroili-massovuyu-draku-na-press-konferentsii-posle-turnira-v-sochi
Фото t.me/chp_sochi

Драка произошла в Красной Поляне в зале, где в тот момент проходила пресс-конференция после турнира по ММА «Наше Дело 83».

Подрались бойцы Гаджимурад Хирамагомедов и Федор Колтун. При этом, по словам Колтуна, на него напали четыре человека, сообщает «Спорт-Экспресс».

На турнире Колтун победил Никиту Иванова. Во втором раунде последний получил серьезное рассечение и на третий раунд не вышел. Победу техническим нокаутом присудили Колтуну.

Причина драки, произошедшей на пресс-конференции, на данный момент неизвестна.

Читайте также: подростки устроили массовую драку в парке Фрунзе в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях