Бойцы ММА устроили массовую драку на пресс-конференции после турнира в Сочи

Драка произошла в Красной Поляне в зале, где в тот момент проходила пресс-конференция после турнира по ММА «Наше Дело 83».

Подрались бойцы Гаджимурад Хирамагомедов и Федор Колтун. При этом, по словам Колтуна, на него напали четыре человека, сообщает «Спорт-Экспресс».

На турнире Колтун победил Никиту Иванова. Во втором раунде последний получил серьезное рассечение и на третий раунд не вышел. Победу техническим нокаутом присудили Колтуну.

Причина драки, произошедшей на пресс-конференции, на данный момент неизвестна.

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