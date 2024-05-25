Подростки устроили массовую драку в парке Фрунзе в Новороссийске

Об инциденте в амфитеатре в парке Фрунзе 24 мая сообщили в соцсетях местные жители.

Видеозапись запечатлела драку, в которой участвовали не менее шести подростков. Также автор видео отметил, что подростки часто собираются в амфитеатре парка, мусорят и оставляют пустые бутылки. Полиция Новороссийска начала проверку.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Новороссийску по факту конфликта между молодыми людьми в парке Фрунзе проводится проверка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Личности участников драки устанавливаются.

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