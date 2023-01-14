Бойцы из зоны СВО поблагодарили краснодарских дошкольников за рисунки и посылки
Общество
14.01.2023 11:24
Воспитанники краснодарского детского сада № 197 собрали военнослужащим, которые сейчас защищают интересы страны, посылки, написали письма и отправили рисунки.
Дети с родителями и воспитателями тщательно готовили посылки, подбирали слова для писем, и 14 января им пришел ответ. Участники спецоперации получили все презенты, слова поддержки, поздравления и поблагодарили детский сад за неравнодушие.
«Получили гуманитарную помощь и письма. Все довезли в целости и сохранности. Спасибо большое, что не забываете! Спасибо от нас, от солдат, очень приятно, спасибо огромное!» — практически хором говорят бойцы в присланном видео.
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