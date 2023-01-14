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Бойцы из зоны СВО поблагодарили краснодарских дошкольников за рисунки и посылки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bojtsy-iz-zony-svo-poblagodarili-krasnodarskih-doshkolnikov-za-risunki-i-posylki
Бойцы из зоны СВО поблагодарили краснодарских дошкольников за рисунки и посылки
Фото "Кубань 24"

Воспитанники краснодарского детского сада № 197 собрали военнослужащим, которые сейчас защищают интересы страны, посылки, написали письма и отправили рисунки.

Дети с родителями и воспитателями тщательно готовили посылки, подбирали слова для писем, и 14 января им пришел ответ. Участники спецоперации получили все презенты, слова поддержки, поздравления и поблагодарили детский сад за неравнодушие.

«Получили гуманитарную помощь и письма. Все довезли в целости и сохранности. Спасибо большое, что не забываете! Спасибо от нас, от солдат, очень приятно, спасибо огромное!» — практически хором говорят бойцы в присланном видео.

Фото «Кубань 24»

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