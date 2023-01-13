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В зону проведения СВО бойцам отправили теплую одежду и новую технику из Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zonu-provedeniya-svo-bojtsam-otpravili-tepluyu-odezhdu-i-novuyu-tehniku-iz-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Жители региона продолжают поддерживать защитников. Комплекты радиостанций, дронов, термобелья закупили казаки на средства жителей Кубани.

«Акция «Своих не бросаем» продолжается в Кубанском казачьем войске. Каждый рубль, внесенный на специальный счет, идет на оказание помощи, приобретение имущества. Эта работа будет продолжаться, и все необходимое, что требуется фронту, мы будем приобретать и передавать нашим ребятам», — сказал первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Павел Лях.

Переданный груз кажется не таким внушительным. Казаки решили приобрести только качественное, дорогостоящее оборудование. Например, стоимость одного квадрокоптера — около 300 тыс. рублей, а оптического прицела — почти 400. У него есть функция тепловизора, то есть стрелок сможет увидеть противника даже в сумерки или в дождь. Всего гуманитарной помощи закупили на 1 млн 800 тыс. рублей.

Акция «Своих не бросаем» третий месяц объединяет силы жителей Кубани для помощи военнослужащим. Сбор средств проходит при поддержке Кубанского казачьего войска. В районы проведения спецоперации уже передано больше 800 т необходимых на передовой предметов. Внести свой вклад и перевести средства можно по QR-коду, который размещен в Telegram-канале акции.

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