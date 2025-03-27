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Бойцам отряда «БАРС-16» вручили награды за проявленное мужество на СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bojtsam-otryada-bars-16-vruchili-nagrady-za-proyavlennoe-muzhestvo-na-svo
Бойцам отряда «БАРС-16» вручили награды за проявленное мужество на СВО
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае прошло награждение командования и бойцов казачьего добровольческого отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16). Ордена и медали участникам СВО вручал командир отряда «Степлер», один из основателей подразделения с позывным «Капа».

Так, бойцы получили 65 наград Кубанского казачьего войска и более 90 орденов Луганской Народной Республики.

Кроме того, за проявленные мужество и самоотверженность им вручили свыше 30 медалей «За боевые заслуги» и «Участник СВО по демилитаризации и денацификации Украины». Еще 40 наград позже передадут тем, у кого уже закончился контракт.

После награждения «Капа» провел с командиром отряда «БАРС-16» рабочее совещание.

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