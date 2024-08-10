Бои продолжаются: Минобороны рассказало о ситуации в Курской области 10 августа

Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более 4 суток продолжаются ожесточенные бои.

Утром 10 августа российские военные продолжили отражать вторжение ВСУ в Курскую область. В течение последних суток активно действовали подразделения группировки «Север» и подошедшие резервы Вооруженных сил РФ. Удары наносили артиллерия и армейская авиация.

Попытки прорыва мобильных групп противника пресекли возле населенных пунктов Малая Локня, Ивашковское и Ольговка. По живой силе и технике ВСУ нанесли удары около Гуево, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Свердликово и Любимовке. Ракетные войска и авиация нанесла удары по резервам противника в Сумской области.

Всего с начала попытки вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 1,1 тыс. человек и 140 единиц бронетехники.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

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