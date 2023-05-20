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Богодистов: рекультивация полигона идет по графику, к концу года в Геленджике будет новая зеленая зона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bogodistov-rekultivatsiya-poligona-idet-po-grafiku-k-kontsu-goda-v-gelendzhike-budet-novaya-zelenaya-zona
Богодистов: рекультивация полигона идет по графику, к концу года в Геленджике будет новая зеленая зона
Фото t.me/BogodistovAA

Ход работ по рекультивации старого мусорного полигона под Геленджиком 20 мая проверил директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ Роман Мальцев.

С проверяющим на место работ выехал глава курортной территории Алексей Богодистов.

Фото t.me/BogodistovAA

Мэр Геленджика рассказал, что подрядчик уже приступил к основному этапу рекультивации почти полувековой свалки. Сейчас идет вертикальная планировка, формируются откосы «тела» полигона и создается рекультивационный экран, укладываются геотекстиль и дренажный грунт.

«Полигон принимал отходы с 1973 по 2017 год. Объем накопленных отходов на полигоне составляет 6,5 млн кубических метров или 1,6 млн тонн. Доложили представителю федерального ведомства, что на объекте круглосуточно, в две смены, работают 20 единиц спецтехники и 48 человек. Идем в графике», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

Фото t.me/BogodistovAA

Подрядчик заверил проверяющих, что срывов в ходе работ не ожидается, и к концу года в Геленджике появится новая зеленая территория.

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