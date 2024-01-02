Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Богатейшие бизнесмены России за год увеличили состояние на 50 млрд долларов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bogatejshie-biznesmeny-rossii-za-god-uvelichili-sostoyanie-na-50-mlrd-dollarov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Богатейшие бизнесмены России за год увеличили состояние на 50 млрд долларов
Фото unsplash.com

Возглавляет список наиболее разбогатевших бизнесменов основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Он за 2023 год увеличил свое состояние на 9,29 млрд долларов — до 24,7 млрд.

На второй строчке сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За 2023 год его состояние увеличилось на 5,67 млрд — до 17,42 млрд. Замыкает тройку основатель НЛМК Владимир Лисин. Он заработал 4,08 млрд, увеличив состояние до 23,9 млрд долларов.

На четвертом месте оказался вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, добавив 3,91 млрд долларов (всего 9,78 млрд). На пятой строчке глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 2,83 млрд (всего 27,5 млрд долларов).

Такие данные приведены в сводке Bloomberg Billionaires Index. В них указано состояние 25 граждан РФ из 500 богатейших людей планеты, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий за год увеличил свое состояние на 1 млрд долларов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях