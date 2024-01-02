Богатейшие бизнесмены России за год увеличили состояние на 50 млрд долларов
Возглавляет список наиболее разбогатевших бизнесменов основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Он за 2023 год увеличил свое состояние на 9,29 млрд долларов — до 24,7 млрд.
На второй строчке сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За 2023 год его состояние увеличилось на 5,67 млрд — до 17,42 млрд. Замыкает тройку основатель НЛМК Владимир Лисин. Он заработал 4,08 млрд, увеличив состояние до 23,9 млрд долларов.
На четвертом месте оказался вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, добавив 3,91 млрд долларов (всего 9,78 млрд). На пятой строчке глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 2,83 млрд (всего 27,5 млрд долларов).
Такие данные приведены в сводке Bloomberg Billionaires Index. В них указано состояние 25 граждан РФ из 500 богатейших людей планеты, пишет «Коммерсантъ».
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