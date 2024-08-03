Боец из Краснодара Олег Попов вышел в финал гран-при турнира PFL в США
Спорт
03.08.2024 10:54
Турнир по смешанным единоборствам PFL 7 прошел в американском Нэшвилле в ночь на 3 августа.
Боец из Краснодара Олег Попов встретился в одном из поединков основного карда в тяжелом весе с англичанином Линтоном Васселлом. Бой продлился три полных раунда, победу единогласно присудили Попову.
Победа позволила бойцу выйти в финал гран-при PFL. В финале он встретится с российским бойцом Денисом Гольцовым.
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