Боец из Краснодара Олег Попов вышел в финал гран-при турнира PFL в США

Турнир по смешанным единоборствам PFL 7 прошел в американском Нэшвилле в ночь на 3 августа.

Боец из Краснодара Олег Попов встретился в одном из поединков основного карда в тяжелом весе с англичанином Линтоном Васселлом. Бой продлился три полных раунда, победу единогласно присудили Попову.

Победа позволила бойцу выйти в финал гран-при PFL. В финале он встретится с российским бойцом Денисом Гольцовым.

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