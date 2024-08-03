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Боец из Краснодара Олег Попов вышел в финал гран-при турнира PFL в США

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/boets-iz-krasnodara-oleg-popov-vyshel-v-final-gran-pri-turnira-pfl-v-ssha
Боец из Краснодара Олег Попов вышел в финал гран-при турнира PFL в США
Фото vk.com/slav_warriors

Турнир по смешанным единоборствам PFL 7 прошел в американском Нэшвилле в ночь на 3 августа.

Боец из Краснодара Олег Попов встретился в одном из поединков основного карда в тяжелом весе с англичанином Линтоном Васселлом. Бой продлился три полных раунда, победу единогласно присудили Попову.

Победа позволила бойцу выйти в финал гран-при PFL. В финале он встретится с российским бойцом Денисом Гольцовым.

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