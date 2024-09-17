Боеприпас времен войны нашли среди урожая свеклы на Кубани

Подозрительный предмет рабочий заметил в яме с отходами после очистки свеклы на территории сахарного завода в станице Новопокровской.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг» обследовали обнаруженный предмет. Им оказался 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Вероятно, он попал на завод вместе с привезенным на переработку урожаем свеклы.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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