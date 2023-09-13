Блюда из ресторана в Сочи доставят в Москву на частном самолете за 10 млн рублей

Сет из шести блюд от бренд-шефа доставят из ресторана в Красной Поляне.

В сет входят авокадо с крабовым мясом, язык теленка со спаржей, зеленым горошком и кремом из овечьего сыра, тарталетка с тунцом и черной икрой и стейк из чилийского сибаса с васаби. В Москву повара вылетят в течение 48 часов — они будут готовить блюда дома у клиента и подавать их к столу на коллекционной посуде. Организацией доставки займется само заведение.

Стоимость сета — 11 тыс. рублей, доставка — в 9 млн 989 тыс. рублей. По словам бренд-шефа, у такой услуги аналогов на гастрономическом рынке России нет.

«Мы понимаем, что заказ такой услуги — это эмоциональный поступок, который не стоит рассматривать с точки зрения бытовых и рациональных принципов. А наш заказчик — это страстный ценитель высокой кухни, жаждущий получать от жизни все самое необычное и эксклюзивное», — заявил бренд-шеф Илья Захаров.

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