Блондинки: что цвет волос может рассказать о человеке?

Светловолосых девушек принято считать легкомысленными, наивными и не слишком приспособленными к жизни. А что на самом деле скрывается за образом Барби? Заносите анекдоты про блондинок, посмеемся вместе!

Что может рассказать о женщине блондинистая шевелюра? Если льняные локоны — не дар природы, а результат работы парикмахера, можете быть уверены — девушка не из ленивых. А как иначе? Блонд требует тщательного ухода и частого обновления, ведь отросшие темные корни выглядят неопрятно, да пересушенные пряди привлекательности не добавляют. Но это еще не все…

Слишком умны, чтобы не притворяться глупыми

Глупость блондинок — притча во языцех и самый живучий стереотип. И машину они водят даже хуже, чем остальные женщины, и складывая два и два всегда получают разный результат, и диплом купили (в лучшем случае), и, собираясь сделать тест на беременность, правильные ответы пытаются прогуглить… Смешно? А знаете, кто над анекдотами про блондинок и над теми, кто их рассказывает, смеется громче всех? Сами блондинки.

Пока все считают их наивными глупышками, относятся снисходительно, не требуют особых подвигов и почти не ругают за косяки, хитрые блондинки живут намного легче и веселее, чем их темноволосые или рыжие подружки. Что это, если не показатель хорошего интеллекта? Да, запишите, чтобы не забыть, блондинка — не равно дурочка, интеллект вообще от цвета волос не зависит, а блонд — отличная маскировка, если не хочется слишком сильно напрягаться.

Добрые и покладистые

А вот это больше похоже на правду. Записная стерва скорее будет жгучей брюнеткой или рыжей бестией — чтобы точно издалека заметили. Блондинки, как правило, поддерживают образ «хорошей девочки», они чаще соглашаются с мнением партнера, стараются быть настоящими хозяюшками, всегда улыбаются и «держат лицо». Бывают очень сентиментальными и мечтательными.

А еще они производят впечатление милых, доброжелательных и максимально вежливых. Но злить их все-таки не стоит. Откуда вы знаете, с каким цветом волос эти дамы родились? Может, там взрывная испанка, которая быка вместе с тореадором голыми руками пополам разорвет.

Легкомысленные и влюбчивые

Считается, что у светловолосых женщин всегда больше поклонников, чем у брюнеток и рыжих. Да-да, все мы помним, кого предпочитают джентльмены. Возможно, мужчин к блондинкам влечет как раз потому, что массовая культура растиражировала образ светловолосой женщины как эталон сексуальности, а может, «виноват» уже упомянутый образ милой наивной девочки, которая все воспримет с улыбкой и которую нужно защищать от тягот и невзгод этого сурового мира.

А если вокруг столько желающих предложить руку и сердце, как можно не крутить романы направо и налево? Поставьте себя на их место, вы бы тоже не удержались. А вот слухи про повальную неверность блондинок — миф. Склонность к изменам и цвет волос никак не связаны.

Меркантильные

Низкий поклон вам, уважаемая Норма Джин Бейкер в девичестве Мортенсон за столь гениально сыгранные роли охотниц за богатенькими женихами… Теперь блондинкам до самого конца света не отмыться от клейма меркантильных золотоискательниц.

Осмелимся напомнить, что сама Норма Джин, она же Мэрилин Монро, с юности пахала, как ломовая лошадь, и была вполне в состоянии сама себя обеспечить. Большинство блондинок тоже вполне успешно работают и знают цену деньгам и себе. Именно поэтому вряд ли свяжутся с мужчиной, который не способен встать с дивана и заработать не на шаурму и растворимый кофе, а на поход с любимой женщиной в приличный ресторан. Это меркантильность? Нет, это практичность.

Как правило, блондинки много вкладывают в себя и не станут строить отношения с тем, кто пришел на все готовое и ничего полезного с собой не принес.

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