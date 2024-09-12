Блогеры из Краснодара вернули деньги за лжекурсы личностного роста

В суд обратились 30 женщин с иском о расторжении договора оказания услуг, взыскания убытков, штрафа, неустойки и морального вреда.

Все пострадавшие просили суд взыскать с двух индивидуальных предпринимателей деньги, которые они заплатили за покупку онлайн курса «Топ Менеджер Блогов».

В обоснование требований женщины указали, что блогеры предлагали пройти дистанционное обучение из нескольких модулей, которые должны были размещаться на определенной платформе.

Покупатели могли выбрать тариф — «Премиум» стоил 34 тыс. 999 рублей, по нему женщины перевели блогерам 380 тыс. рублей. Тариф «VIP» обошелся покупателям в 49 тыс. 999 рублей, за него суммарно перевели 826 тыс. 179 рублей.

После полной оплаты стоимости курсов объем приобретенных уроков изменился, выполняемые задания блогеры не проверяли, а темы уроков раскрыты не были. Кроме того, женщины выяснили, что курс был украден у другого блогера.

Гражданское дело рассмотрели в открытом судебном заседании. Суд решил иск о рассмотрении удовлетворить частично. Заключенные договоры признаны ничтожными, с блогеров в пользу покупательниц взыскали уплаченные средства в размере от 33 до 50 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере от 16 до 25 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 1 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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