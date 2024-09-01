Блогершу оштрафовали за проезд на «красный» в центре Краснодара

Женщина сняла на видео опасное вождение по улице Калинина и выложила в сеть.

На кадрах видно, как водитель проезжает на красный сигнал светофора на пересечении улиц Калинина и Фрунзе.

По факту публикации в полиции Краснодара организовали проверку. Нарушительницу, 32-летнюю местную жительницу задержали. В отношении нее составили два протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора и за управление транспортным средством без водительского удостоверения при себе.

За нарушения блогерше выписали штрафы на общую сумму 1,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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