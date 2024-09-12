Блогера из Сочи «Дядю Алика» арестовали за оскорбительный контент

Полицейские города-курорта привлекли к ответственности Алика Джафарова, известного в интернете под псевдонимом «Дядя Алик», за оскорбительное видео.

Полицейские выявили в интернете видеоролик, на котором 38-летний блогер дискредитировал службу участковых уполномоченных полиции. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Суд назначил Алику Джафарову 10 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Блогер «Дядя Алик» раньше играл в командах КВН «Южнее некуда» и «Планета Сочи». Сейчас он занимается съемкой развлекательного контента для своих соцсетей.

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