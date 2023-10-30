Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Блогер-сыроед из Сочи просил окружающих называть его богом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bloger-syroed-iz-sochi-prosil-okruzhayushhih-nazyvat-ego-bogom
Блогер-сыроед из Сочи просил окружающих называть его богом

Об этом журналистам сообщила сожительница Максима Лютого — Оксана Миронова.

Блогера-сыроеда обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Лазаревский районный суд Сочи начал рассматривать это уголовное дело.

«Он возомнил себя богом и просил, чтобы все его так называли, чтобы его так видели люди. Он этого хотел, и он этого добился», — сказала Миронова телеканалу НТВ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», блогер-сыроед из Сочи Максим Лютый отказался признавать вину в смерти сына. Кроме того, он признался, что активно употребляет в пищу мясные продукты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях