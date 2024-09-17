Блогер съел мертвую медузу-корнерота в Анапе

В своем ролике блогер Макс Анапский рассказывал о выживании в юмористическом контексте.

По словам блогера, неприятный вкус удалось перебить лишь песком. Только с такой «приправой» ему удалось осилить кусок медузы.

О последствиях употребления медузы в пищу автор не рассказал. Зрители в комментариях разделились во мнении, стоит ли популярность в соцсетях таких испытаний.

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