Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Блогер съел мертвую медузу-корнерота в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bloger-sel-mertvuyu-meduzu-kornerota-v-anape
Видео канала «Кубань 24»

В своем ролике блогер Макс Анапский рассказывал о выживании в юмористическом контексте.

По словам блогера, неприятный вкус удалось перебить лишь песком. Только с такой «приправой» ему удалось осилить кусок медузы.

О последствиях употребления медузы в пищу автор не рассказал. Зрители в комментариях разделились во мнении, стоит ли популярность в соцсетях таких испытаний.

Читайте также: блогера из Сочи «Дядю Алика» арестовали за оскорбительный контент.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях