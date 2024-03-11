Блогер Костя Таксист показал, как ремонтируют кинотеатр «Аврора» в Краснодаре

Краснодарский блогер Константин Манукян, известный как Костя Таксист, сумел попасть на закрытую территорию кинотеатра.

На выходных 10 марта вороты на объект оказались открыты — блогер показал, как выглядит площадь перед кинотеатром, а также показал холл здания.

По его словам, сейчас признаков ремонтных работ не наблюдается — на территории находятся рабочие и строительная техника, но на момент съемки работы не вели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик.