Близкие рассказали о личностях погибших в трагедии у ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

С парковки ТРЦ «Галерея» днем 25 июня BMW вылетел на оживленную проезжую часть. Внутри машины находились мужчина, женщина и подросток. Все трое погибли.

Слухи вокруг трагедии у торгового центра набирают обороты. Точно известно, что погибшему мужчине и женщине было по 37 лет, ребенку 10. Мальчик был от бывшего мужа. Расстались супруги накануне. Давать комментарии журналистам мужчина отказался.

Погибшая женщина Екатерина Корнилова вела несколько соцсетей. В последней публикации она рассуждала о последнем дне жизни. Многие знакомые и близкие написали свои сожаления. Близкие, друзья и соседи опровергают возможность самоубийства.

― Он просто не справился с управлением. Мы так думаем, когда за рулем он был, вильнул, не думал, что выпадет. Думал, от удара машина остановится. Я как водитель могу так предположить. К тому же там очень скользкий пол.

Известно, что погибший мужчина Рафаэль Аракельян следил за своим здоровьем, играл в футбол, настольный теннис, вел несколько бизнесов и всегда помогал людям. Он был владельцем реабилитационного центра лечения зависимости. Еще раньше занимался техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

«Это человек, у которого есть все в жизни. Он любил жизнь больше всего на свете. Такой человек не может просто брать и умирать. Я знаю, что он нажал на газ, занервничал, захотел повернуть, но не повернуло. Нелепая случайность», ―делится близкий друг погибшего Арам.

По словам близкого друга погибшего, женщина ушла от мужа в день трагедии. Она была беременна от Аракельяна. Очевидица происшествия также уверена, что водитель врезался в ограждение не намерено.

― Это неправда, что говорят, будто он покончил жизнь самоубийством. Я остановилась на пешеходном переходе, потому что резко свистели тормоза.

Тем не менее другой свидетель трагедии утверждает обратное. По его словам, звука торможения он не услышал.

«На месте трагедии на улице Рашпилевской у торгового центра появился стихийный мемориал. С самого утра жители Краснодара приносят на место аварии цветы и игрушки в память о погибших», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК возбудил дело после падения машины с парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре.