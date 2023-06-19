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Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/blinken-ssha-ne-podderzhivayut-nezavisimost-tajvanya
Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
Энтони Блинкен. Фото biographe.ru

Об этом 19 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Этот визит — первая за пять лет поездка американского госсекретаря в Китай.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — отметил американский чиновник.

По его словам, США не собираются идти по пути новой холодной войны и не намерены менять систему Китая. Лидер КНР ответил, что их страны могут преодолеть трудности в отношениях, однако США должны уважать Китай и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

Си Цзиньпин заявил, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества, сообщает РИА «Новости».

Эта встреча состоялась на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Как писал интернет-портал «Кубань 24», в США пригрозили последствиями для ЕС после призыва Эммануэля Макрона. Ранее президент Франции совершил визит в Китай, после чего заявил, что Европа не должна вмешиваться в конфликт США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».

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