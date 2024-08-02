Блэкаут: жители микрорайона Бытха в Сочи третий день остаются без света

В многоквартирном доме на улице Лесной, 6 почти три месяца происходили резкие перепады напряжения, а сейчас жильцы уже третьи сутки остаются без электричества. Люди до сих пор не знают, когда дадут свет.

Жизнь при свечах уже 72 часа — житель дома на улице Лесной Данил Валов рассказал, что уже начал к этому привыкать. Дать свет здесь обещали на следующий день после поломки кабеля. Но спустя двое суток у людей пропала надежда.

«Кабель, который идет от щитка будки, никому не принадлежит. Он ни на чьем балансе не стоит. Что получается, что его никто и не должен чинить?» — рассказывает Данил Валов.

По словам жильцов, система не выдержала нагрузки и бесконечных перепадов напряжения. Если бы ее вовремя починили, все было бы иначе. Теперь пожилые люди буквально плачут.

— Продукты пропали, а до пенсии еще 10 дней. Как вот дотянуть…

В июле на протяжении двух месяцев в квартирах возникали резкие перепады напряжения. После запросов журналистов и звонков в подрядную организацию, которая должна заниматься поломкой, ситуация не прояснилась. Теперь же стало известно, что кабель ничей.

На участке нашли несколько повреждений кабеля. Их не менее четырех. О том, что у линии нет собственника, жильцам ответили и в Россетях.

При этом в ближайшее время энергетики пообещали установить здесь генератор. Однако свет на эту историю в итоге прольет краевая прокуратура.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на резкие перепады напряжения пожаловались жители микрорайона Бытха в Сочи.