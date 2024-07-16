Блэкаут на Кубани: без света остались жители десятков городов и районов

Из-за температурных рекордов не выдержала система энергоснабжения сразу в несколько крупных городах Кубани. Отключение электричества фиксировали в Краснодаре, Новороссийске, Армавире и других городах и районах.

В кубанской столице из строя вышли 103 трансформатора. Обесточенными оказались Западный и Прикубанский округа, а также микрорайон Гидростроителей. Света нет в домах и торговых центрах.

С 16:00 потребителей переключают на аварийные источники питания, ремонтные бригады устраняют неполадки. Не работают и 150 светофоров, поэтому для обеспечения безопасности на дороги краевой столицы выехали дополнительные патрули.

«В случае осложнения ситуации сотрудниками Госавтоинспекции незамедлительно принимаются меры по устранению причин, сопутствующих этому. Также выставляются сотрудники для осуществления регулировочных действий», ― рассказывает заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару Сергей Клиценко.

Также из-за отключения электроэнергии временно не ходят троллейбусы и трамваи.

«На тех участках, где отсутствует напряжение, наш электротранспорт либо перенаправляем по другим маршрутам, либо разворачиваем. Вся оперативная информация в нашем Telegram-канале», ― говорит руководитель пресс-службы «КТТУ» Надежда Постовая.

Отключились и насосные станции. Это может привести к перебоям подачи воды. Энергетики делают все возможное для решения проблемы.

Такое масштабное отключение света произошло из-за сбоя в работе Ростовской атомной электростанции. Один из энергоблоков отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», ― сообщает Министерство энергетики РФ.

Кроме Краснодара, аварийное отключение света произошло более чем в десяти городах и районах края. Среди них ― Динской, Тихорецкий, Ленинградский, Новопокровский районы, Армавир, Новороссийск, Анапа и Геленджик. Везде работают ремонтные бригады.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трамваи и троллейбусы встали из-за блэкаута в Краснодаре. В связи с аварией на сетях 16 июля была обесточена контактная сеть трамвая и троллейбуса в ЮМР, в районе улиц Славянской, Каляева, Калинина, Петра Метальникова.