Благоустройство зеленой зоны по нацпроекту завершают в Белореченске

Общественную территорию на улице имени Толстого приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы уже выполнены на 96%.

За благоустройство этой зеленой зоны местные жители проголосовали в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования. Здесь уже провели укладку тротуарной плитки, покрытия для велодорожек, подготовили почву для высадки деревьев и кустарников. Осталось завершить озеленение территории и разместить малые архитектурные формы.

Всего в этом году на Кубани работы по благоустройству проводят в 142 парках, скверах, набережных и других общественных территориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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