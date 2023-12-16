Благоустройство парка завершили в Славянском районе

Зеленую зону в хуторе Беликов обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Реконструкцию провели в парке рядом с сельским клубом. Здесь организовали велодорожку, установили малые архитектурные формы, провели дополнительное озеленение, сделали уличное освещение.

«Парк в Гвардейском переулке приобрел современный облик. Уложили тротуарную плитку, сделали детскую игровую площадку, а также универсальную спортивную зону с футбольным полем и уличными тренажерами», – цитирует врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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