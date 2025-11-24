Благоустройство парка по поручению Кондратьева завершают в Славянском районе

С 25 ноября начнется прием вопросов на «Прямую линию» с губернатором. Такой формат общения с жителями региона помогает успешно решать вопросы, например, благоустройства. Так, в станице Петровской Славянского района подходит к концу ремонт парка.

В прошлом году жительница станицы Петровской Яна Бердник обратилась к губернатору Вениамин Кондратьеву с просьбой провести реконструкцию парка. Несмотря на то, что зеленая зона еще не открылась, местные жители уже гуляют с детьми. Сама Яна здесь проводит с ребенком все свободное время.



«У нас не было парка, поэтому решили попытать удачу. Сейчас идут работы по озеленению. Всем довольны», — рассказывает Яна Бердник.

Новая зона отдыха привлекает не только жителей станицы, но и гостей из других районов.

«Была примитивная детская площадка еще советских времен, поэтому дети и их родители хотели, чтобы здесь были преобразования. Сегодня у нас тут дорожки, лавочки, дорожка для ходьбы», — отмечает заместитель главы Сельского петровского поселения Славянского района Светлана Левченко.

В Ворошиловском парке теперь есть не только детские площадки и новые дорожки, но и современные спортивные тренажеры.

«На новой спортивной площадке более 10 снарядов — почти на все группы мышц. Жители станицы Петровской могут не только прогуливаться семьями по новому парку, но и проводить время с пользой для здоровья», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Повод прогуляться на свежем воздухе теперь есть и у жителей хутора Новоукраинского в Крымском районе. В 2023 году Екатерина Бабенко обратилась на «Прямую линию» с просьбой построить парк. Сейчас работы завершаются. Парк в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне площадью 2 га возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На его строительство было направлено 155 млн рублей.

В поселке Перевалка Мостовского района, по словам местных жителей, не было ни одной детской площадки. Об этой проблеме рассказала на прямой линии Маргарита Мацкевич. Сейчас на улице Первомайской заканчивают обустраивать новую детскую площадку. На ее создание направили более 7 млн рублей. Работы планируют завершить до конца этого года. Проект победил в краевом конкурсе местных инициатив.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прямая линия» с губернатором Краснодарского края пройдет 5 декабря. Вениамин Кондратьев в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.

