Прямая линия с губернатором Краснодарского края пройдет 5 декабря
Общество
24.11.2025 09:44
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.
Принимать вопросы начнут с 25 ноября. Задать их можно следующими способами:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8 (861) 268-60-44;
- в чат-боте в мессенджере «Max» — Вопрос Губернатору Краснодарского края @direct_line_krasnodar_krai_bot;
- на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
«Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с губернатором продлилась более 4,5 часов.