Прямая линия с губернатором Краснодарского края пройдет 5 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.

Принимать вопросы начнут с 25 ноября. Задать их можно следующими способами:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8 (861) 268-60-44 ;

; в чат-боте в мессенджере «Max» — Вопрос Губернатору Краснодарского края @direct_line_krasnodar_krai_bot;

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

«Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с губернатором продлилась более 4,5 часов.

Подпишись, здесь всегда интересно.