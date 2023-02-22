Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре планируют начать в марте

Благоустройство Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы рассчитывают до середины октября.

Дизайн-проект благоустройства зеленой зоны вдоль улицы Автолюбителей от улицы Невкипелого до улицы Валерия Гассия был скорректирован с учетом пожеланий жителей.

«Кроме того, актуализирована сметная часть проекта. Подрядная организация, которая взяла на себя обязательства благоустроить Николаевский, надежная и проверенная делом. Поэтому «осечки» на этот раз недопустимы. Люди очень ждут эту зеленую зону. Мы просто не имеем морального права их подвести», — сказал замглавы города Максим Онищенко.

Работы по благоустройству Николаевского бульвара начали в 2022 году. Однако контракт с подрядчиком расторгли из-за несогласия жителей с проектом и вырубкой большого количества деревьев.

План благоустройства скорректировали с учетом мнения жителей, подрядчик максимально сохранит существующий ландшафт. Работы стартуют в марте.

На бульваре панируют обустроить пешеходные дорожки, установить детские и спортивные площадки, в том числе с резиновым покрытием, установить лавочки и урны, частично переустроить инженерные сети. Также в планах строительство амфитеатра, площадки для выгула собак и туалетов. Кроме того, будет оборудовано уличное освещение, автоматический полив и проведено озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стоимость благоустройства Николаевского бульвара в Краснодаре превысит 379 млн рублей.