Благоустройство набережной продолжают по нацпроекту в Ленинградском районе

Речь идет о набережной в станице Ленинградской в районе улиц Коммунальной и Ленина — там по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал второй этап ее благоустройства.

Работы на участке начались еще в 2024 году при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На набережной сделали опорную стену, прогулочные дорожки, ограждения, а также установили три площадки — детскую, спортивную и многофункциональную.

Сейчас строители готовят основание берега. После они уложат плитку на дорожках и сделают еще две детские площадки, системы освещения и видеонаблюдения, а также на территории построят памп-трек и установят объекты малых архитектурных форм. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего в 2025 году в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят более 100 ста общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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