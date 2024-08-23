Благоустройство детской площадки в Туапсе завершат в начале сентября

Подошло к финальной стадии обновление одного из популярных мест отдыха в микрорайоне «Приморье» — детской площадки на улице Таманской.

Здесь уже полностью заменили игровое оборудование, резиновое покрытие, тротуарную плитку и установили игровой комплекс. Зону обновляют с учетом пожеланий туапсинцев: проект реконструкции победил в конкурсе по отбору местных инициатив.

«Провели собрание с жителями, после которого эта площадка была в приоритете, приняла участие в конкурсе и победила», — отметила первый заместитель главы Туапсе Елена Балантаева.

После завершения всех строительных работ жители микрорайона проведут субботник и высадят новые деревья. Туапсинцы, живущие по соседству с детской площадкой, высоко оценили проделанную работу.

«Тут многолюдно, особенно в вечерние часы. Здесь собирается очень много детей», — поделился житель улицы Войкова Виктор Сыроватский.

Открытия площадки очень ждут местные жители, особенно дети. Работы здесь планируют закончить через две недели.

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