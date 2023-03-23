Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Благоустройство Аллеи Славы в Тихорецком районе ведется с опережением графика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-allei-slavy-v-tihoretskom-rajone-vedetsya-s-operezheniem-grafika
Благоустройство Аллеи Славы в Тихорецком районе ведется с опережением графика
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зону отдыха в центре станицы Хоперской благоустраивают по нацпропкту «Жилье и городская среда».

В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Рабочие демонтировали старое покрытие, устанавливают бордюры и укладывают новую плитку. В планах обновление газонов и клумб.

«Обновление зоны отдыха станет значимым событием почти для 2 тыс. жителей станицы, которая имеет богатую историю. Площадь территории составляет 3,6 тыс. кв. м. Сегодня работы там выполнили на 65%. Согласно контракту, реконструкцию аллеи должны завершить в октябре. Но темпы работ опережают график», — сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в текущем году планируют благоустроить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Славянске-на-Кубани благоустроят зеленую зону на озере Толока.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  4. В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
  5. Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
  6. Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции
Прямой эфир
Мы в соцсетях