Благоустройство Аллеи Славы в Тихорецком районе ведется с опережением графика

Зону отдыха в центре станицы Хоперской благоустраивают по нацпропкту «Жилье и городская среда».

В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Рабочие демонтировали старое покрытие, устанавливают бордюры и укладывают новую плитку. В планах обновление газонов и клумб.

«Обновление зоны отдыха станет значимым событием почти для 2 тыс. жителей станицы, которая имеет богатую историю. Площадь территории составляет 3,6 тыс. кв. м. Сегодня работы там выполнили на 65%. Согласно контракту, реконструкцию аллеи должны завершить в октябре. Но темпы работ опережают график», — сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в текущем году планируют благоустроить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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