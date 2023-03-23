Благоустройство Аллеи Славы в Тихорецком районе ведется с опережением графика
Зону отдыха в центре станицы Хоперской благоустраивают по нацпропкту «Жилье и городская среда».
В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Рабочие демонтировали старое покрытие, устанавливают бордюры и укладывают новую плитку. В планах обновление газонов и клумб.
«Обновление зоны отдыха станет значимым событием почти для 2 тыс. жителей станицы, которая имеет богатую историю. Площадь территории составляет 3,6 тыс. кв. м. Сегодня работы там выполнили на 65%. Согласно контракту, реконструкцию аллеи должны завершить в октябре. Но темпы работ опережают график», — сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в текущем году планируют благоустроить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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