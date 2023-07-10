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Благотворительный фонд «Край добра» начал набор в проект «Интенсив-академия НКО #ИнновацииДобра 2.0»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagotvoritelnyj-fond-kraj-dobra-nachal-nabor-v-proekt-intensiv-akademiya-nko-innovatsiidobra-2-0
Благотворительный фонд «Край добра» начал набор в проект «Интенсив-академия НКО #ИнновацииДобра 2.0»
Фото gelpriboy.ru

«Интенсив-академия НКО #ИнновацииДобра 2.0» реализуется благодаря поддержке фонда губернаторских грантов Кубани.

Проект направлен на обучение руководителей, сотрудников и добровольцев НКО Краснодарского края, оказывающих поддержку детям. В нем работает команда специалистов в области управления проектами, менеджмента, финансового администрирования, юриспруденции, фандрайзинга, психологии и PR не только регионального, но и федерального уровня.

Старт третьего потока состоится 1 августа 2023 года и продлится до 30 ноября. Для всех слушателей курс бесплатный. Все занятия проходят в формате онлайн, поэтому представители НКО со всего региона могут принять участие в проекте без отрыва от своей деятельности.

Предварительная запись проходит до 20 июля 2023 года через форму. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (918) 258-80-96.

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