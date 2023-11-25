Благотворительная акция «Доброелка» стартовала в Краснодарском крае

Каждый желающий может присоединиться к ней, сделав подарок детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Масштабная благотворительная акция «Доброелка» продлится до 20 декабря. Свои желания на Новый год на открытках уже оставили более 1,8 тыс. детей. Ребята просят подарить им: настольные игры, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, игровые приставки, книги, куклы, железные дороги и другие игрушки.

Выбрать открытку и исполнить желание ребенка можно на сайте проекта. Волонтеры доставят подарки ребятам перед Новым годом в разные уголки региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Краснодарском крае. Цель акции — исполнении новогодних желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.