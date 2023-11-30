Благодаря нацпроекту на 13% увеличил выработку крупный застройщик на Кубани

Оптимизация процессов внутренней и внешней отделки помещений при строительстве двух учебных заведений региона прошла в рамках нацпроекта «Производительность труда».

На строительной площадку школы в микрорайоне «Любимово» побывала заместитель министра экономики Кубани Светлана Салтанова. По ее словам, благодаря бережливым технологиям на объекте снизилось время протекания процесса на 16%, а выработка увеличилась на 13%. Она отметила важность такого развития для сжатия сроков строительства социальных объектов, которых очень ждут жители.

«В Краснодарском крае уже 8 крупных строительных компаний являются участниками национального проекта «Производительность труда». Каждый выбирает разные производственные процессы, для того, чтобы успешные практики в будущем можно было тиражировать на всю строительную отрасль», — добавила она.

Предприятия стало частью нацпроекта в апреле этого года. Для внедрения бережливых технологий выбрали школу на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне «Любимово» и школу на 616 мест в микрорайоне «Новая Елизаветка». В рамках комплексной застройки ГК «ИНСИТИ» уделяет особое внимание социальным объектам, отметил директор группы компаний «ИНСИТИ» Андрей Шадрин. По его словам, за время работы ГК открыли три детских сада, школу, храм, а также построены аллеи и бульвары. Сейчас на завершающей стадии находятся еще две школы и два детских сада.

«Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило ускорить темпы строительства и снизить различные издержки. Но самое главное — этот проект дал нам возможность внедрить систему наставничества для молодых специалистов, что позволит растить профессионалов внутри компании», — подчеркнул Шадрин.

За 6 месяцев в компании обучили сотрудников, провели диагностику, нашли потери, сделали комплексный план по их устранению и повышению производственных показателей. На строительной площадке школы в «Любимово» на 16% уменьшилось время отделки помещений, сократились запасы материалов, поднятых на этаж, на 33%, на 13% увеличилась выработка.

При оптимизации процесса каменной кладки в микрорайоне «Новая Елизаветка» благодаря бережливым технологиям сократилось время протекания процесса на 22%, на 50% снизился остаток не использованных материалов, а выработка увеличилась на 30%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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