Благодаря нацпроекту 25 семей переселили в Апшеронском районе

Жителей Хадыженска переселили из аварийных помещений в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Возможность жить в комфортных условиях — современных квартирах по улице Черноморской — получили 25 семей, это 51 человек. Общая площадь помещений составляет более 1,2 тыс. кв. метров», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он добавил, что в Апшеронском районе из аварийного жилья уже переселили 116 человек из 42 помещений, среди них 97 жителей Хадыженска.

На Кубани с 2019 года работает адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. В нее включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Всего в крае по адресной программе из 1 тыс. 304 помещений уже расселили свыше 3,2 тыс. человек. Планируется переселить 1,4 тыс. человек из 586 квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ключи от 20 новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Апшеронском районе.