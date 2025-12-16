Бизнесмена Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России

Кандидатуру предпринимателя и мецената из Усть-Лабинского района Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом РФ (ФХМР) выдвинул ряд регионов страны.

О том, кто может заменить скончавшегося 11 декабря Бориса Скрынника, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По словам главы Минспорта РФ, внеочередная конференция организации назначена на 26 декабря.

«Ряд регионов выдвинул на этот пост предпринимателя, мецената Олега Владимировича Дерипаску. Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции. Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах, — рассказал Дегтярев.

Он также отметил, что Олег Дерипаска хорошо известен как человек, «который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей», а также как человек с хорошим управленческим опытом.

«Кроме того, одна из актуальных задач федерации — возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди по участию спортивных сборных команд России по хоккею с мячом в международных соревнованиях. Убежден, Олег Владимирович справится, освежит команду, привнесет новые подходы и технологии в управление русским хоккеем», — цитирует Дегтярева ТАСС.

