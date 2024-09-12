Бизнесмен похитил 500 тонн мазута на 11 млн рублей в Новороссийске

В Новороссийске завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным следствия, мужчина зарегистрировал на подставное лицо фирму, занимающуюся поставками ГСМ. После этого злоумышленник заключил договор с двумя компаниями на покупку нефтепродуктов. В течение почти полугода ему поставляли мазут, который он оплатил только частично. Около 500 т нефтепродуктов мужчина похитил. Ущерб составил около 11 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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