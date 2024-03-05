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Бизнесмен из Сочи подозревается в растлении малолетнего сына

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmen-iz-sochi-podozrevaetsya-v-rastlenii-maloletnego-syna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Бизнесмен из Сочи подозревается в растлении малолетнего сына
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело в отношении руководителя организации «Федерация кикбоксинга города Сочи».

Сейчас по уголовному делу выясняются все обстоятельства, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Уваров.

По данным СМИ, мужчину подозревают в том, что он на протяжении двух лет совращал малолетнего сына и снимал это на видео. Файлы он хранил на своем телефоне. Мужчину заключили под стражу, пишут «Известия».

В МЦУ Сочи интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что в связи с публично открывшимися обстоятельствами администрация Сочи намерена поставить вопрос о смене руководителя общественной организации «Федерация кикбоксинга города Сочи».

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