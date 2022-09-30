Бизнесмен из Новороссийска обманул иностранного партнера на 3 млн рублей на поставке нута
За мошенничество 55-летнему жителю Новороссийска грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, подозреваемый работал директором коммерческой организации, осуществляющей морские перевозки. Он заключил контракт на поставку нута с сингапурской компанией и получил от контрагента предоплату за товар в сумме порядка 6,5 млн рублей.
После этого мужчина закупил 137 тонн нута на сумму около 3,5 млн рублей, доставил груз в порт Новороссийска и отправил заказчику. Оставшиеся деньги бизнесмн присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб иностранной компании оценили в 3 млн рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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