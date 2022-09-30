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Бизнесмен из Новороссийска обманул иностранного партнера на 3 млн рублей на поставке нута

Происшествия
30.09.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmen-iz-novorossijska-obmanul-inostrannogo-partnera-na-3-mln-rublej-na-postavke-nuta
Бизнесмен из Новороссийска обманул иностранного партнера на 3 млн рублей на поставке нута
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 55-летнему жителю Новороссийска грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый работал директором коммерческой организации, осуществляющей морские перевозки. Он заключил контракт на поставку нута с сингапурской компанией и получил от контрагента предоплату за товар в сумме порядка 6,5 млн рублей.

После этого мужчина закупил 137 тонн нута на сумму около 3,5 млн рублей, доставил груз в порт Новороссийска и отправил заказчику. Оставшиеся деньги бизнесмн присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб иностранной компании оценили в 3 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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