Бизнес-миссия презентовала инвестпотенциал КубГАУ и КГУФКСТ в вузах Маврикия

В ведущих институтах развития Республики Маврикий с 17 по 23 марта состоялась бизнес-миссия российских регионов, организованная Фондом развития Краснодарского края при поддержке Торгово-промышленной палаты Краснодарского края и посольства России на Маврикий. Визит был посвящен Дню установления дипломатических отношений между Россией и Маврикий.

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Так, руководству Маврикийского госуниверситета презентовали потенциал двух краснодарских вузов — КубГАУ и КГУФКСТ, а также одного курского — Юга-Западного государственного университета. В результате встречи удалось договориться о проведении между университетами государств видеоконференций.

Также российская делегация посетила на Маврикий приход Русской православной церкви и провела несколько встреч: с руководством государственного Совета по экономическому развитию правительства Республики Маврикий, с мэром города Порт-Луи (столица Маврикия) и с советом депутатов, обсудив вопросы взаимодействия в разных сферах — от культуры до экономики. Упор в презентации российского потенциала сделали на продвижении инноваций и технологий в сфере экологии и переработки отходов, промышленности и сельском хозяйстве.

По словам главы российской делегации, гендиректора Фонда развития Краснодарского края Ильи Шакалова, по итогам бизнес-миссии были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии межу торгово-промышленными палатами (ТПП) Краснодарского края и Республики Маврикий.

«Делегация начала работу с рабочей встречи с послом России на Маврикии Ирадой Зейналовой, которая рассказала о нюансах работы и проживания в республике, перспективах международной кооперации. Мы рассматриваем Маврикий как финансово-экономический и логистический хаб для потенциального сотрудничества, укрепления торговых отношений между государствами за счет взаимодействия между морскими и воздушными портами. Важным является возобновление прямого авиасообщения, потому что с каждым годом количество российских туристов увеличивается. Эта бизнес-миссия посвящена не только экономике, но и культуре, образованию и другим направлениям. Торгово-промышленная палата Краснодарского края и Торговая палата Республики Маврикий подписали соглашение о сотрудничестве», — сказал Шакалов.

В завершении бизнес-миссии в концертном зале мэрии города Кюрпип провели гала-концерт «Русская душа», на нем выступили заслуженные кубанские и российские артисты Татьяна Антун и Александр Чумаков, сообщили в Telegram-канале Фонда развития Краснодарского края.

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