Посол России Зейналова приняла делегацию бизнес-миссии в Республике Маврикий

На Маврикие 17 марта стартовала бизнес-миссия российских регионов, посвященная Дню установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Маврикий. Приняла делегацию российских регионов в дипломатической резиденции посол РФ Ирада Зейналова.

Организатором мероприятия стал Фонд развития Краснодарского края при поддержке Посольства России в Республике Маврикий, Торгово-промышленная палата (ТПП) Краснодарского края, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ), Федерации Таврелей России, а также Ассамблеи народов Евразии и Африки.

«Бизнес-миссия проводится с целью укрепления торгово-экономического и международного гуманитарного сотрудничества, продвижение русского языка, культуры, искусства, образования и туризма. Особый упор сделан на обмене опытом в сфере санаторно-курортной отрасли, экологии и промышленных технологий. Такие мероприятия помогают российским компаниям выйти на рынок Африканского континента, найти новых партнеров, укрепить сотрудничество в финансовой и гуманитарной сферах, народной и бизнес-дипломатии», — сказал руководитель российской делегации, гендиректор Фонда развития края, доцент КГУФКСТ Илья Шакалов.

Деловая программа будет идти до 21 марта включительно. В нее вошла рабочие встречи с Посольством России на Маврикий, мэром столицы страны города Порт-Луи, подписание стратегического соглашения о сотрудничестве между ТПП Кубани и Маврикий, а также презентация российской делегации в Совете по экономическому развитию Правительства Маврикий.

В завершении бизнес-миссии пройдет гала-концерт «Русская душа». В нем примут участие руководитель Культурного центра Фонда развития края и певица Татьяны Антун, заслуженный артист Краснодарского края, скрипач и композитор Александр Чумаков и другие артисты.

На мероприятии Послу России Ираде Зейналовой вручили оригинал картины краснодарского художника Ольги Петрович «Тройка лошадей» и подарочную статуэтку «Русская душа» на двух языках, сообщили в Telegram-канале Фонда развития Краснодарского края.

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