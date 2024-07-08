Бизнес-миссия Краснодарского края состоялась в ОАЭ

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Мероприятие направлено на изучение рынка инвестиционной недвижимости, обмен опытом в сфере инновационного строительства, развитие территорий и городского пространства, а также нацелено на открытие отечественного бизнеса в ОАЭ, продвижение российских франшиз на Ближнем Востоке, изучение современных финансовых механизмов и реинвестирования в РФ.

Организатором бизнес-миссии регионов РФ стал Фонд развития Краснодарского края при поддержке Генерального консульства России в Дубае, Русского Дома в ОАЭ, Торгово-промышленной палаты России, Ассамблеи народов Евразии и эмиратской компании The Honest group.

Деловая программа состояла из круглых столов и презентации возможностей отечественных компаний, посещения ведущих застройщиков ОАЭ предприятий EMAAR, SOBHA, TIGER, митап-встреч со специалистами в области юридического, бухгалтерского и маркетингового сопровождения, изучения инновационных подходов к строительству и развития территорий, посещения строящихся и инвестобъектов коммерческой и жилой недвижимости. Кроме того, делегаты побывали в Музее будущего в Дубае ― это культурно-научная платформа, представляющая фундамент завтрашнего дня человечества.

Делегаты обнаружили уникальные инвествозможности жилой и коммерческой недвижимости, чтобы получить дополнительный драйвер для роста отечественного бизнеса, выхода на международные рынки с возможностью реинвестирования или запуска собственных франшиз, отметил руководитель делегации, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов. По его словам, участники бизнес-миссии обсудили передовой опыт в сфере инновационного эко-строительства, развития территорий и благоустройства городского хозяйства, побывали в строящихся инвестобъектах недвижимости, а также изучили юридические и бухгалтерские требования для открытия и ведения предпринимательства. Так, благодаря мероприятию делегаты узнали точные расчеты по инвестнедвижимости, чтобы реализовать собственные проекты в ОАЭ, с высокой доходностью от сдачи собственности в аренду и получения резидентства для реэкспортных возможностей бизнеса, легального открытия заграничных счетов и ведения внешнеэкономической деятельности по всему миру.

«Принято решение о проведении Фестиваля «Русская душа» ко Дню установления дипломатических отношений между РФ и ОАЭ в декабре текущего года в Дубае. Подобные мероприятия помогают российским компаниям и организациям выйти на рынок Ближнего Востока, изучить текущие санкционные барьеры, найти новых партнеров, укрепить сотрудничество в финансовой и гуманитарной сферах, народной и бизнес-дипломатии», ― подчеркнул Шакалов.

В завершении мероприятия на площадке Русского дома в Дубае подписали соглашение о сотрудничестве между Фондом развития Краснодарского края и эмиратским предприятием The Honest group, цель которого ― поддержка российских компаний в ОАЭ по открытию бизнеса, продвижению франшиз, получению нужных лицензий, оформлению пакета документов на работу, открытию банковских счетов, бухгалтерское, юридическое и маркетинговое сопровождение.

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